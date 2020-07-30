Москва, , 08:49 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Seat на российском рынке ООО «Фольксваген Груп Рус» объявил об отзыве 139 транспортных средств. Об этом сообщает 29 июля пресс-служба Росстандарта.

В сообщении говорится, что отзыву подлежат машины Seat Leon, выпущенные с 2014 года по 2015 год. Причиной отзыва стала возможность ослабления винтов крепления корпуса регулятора фаз газораспределения.

«На транспортных средствах необходимо заменить регулятор фаз газораспределения. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в сентябре 2019 года в России уже проводилась отзывная кампания, причиной которой стала аналогичная проблема. Тогда были отозваны 288 автомобилей Audi Q3, Volkswagen Golf, Seat Leon.

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