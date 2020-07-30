Уфа, , 08:52 — REGNUM Провести Курбан-байрам с уклоном на милосердие предложил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети 30 июля текущего года.

По его словам, один из главных мусульманских праздников, который состоится 31 июля, отражает главные моральные ценности ислама, которые связаны с милосердием, добром, заботой о ближних и справедливостью. И в Башкирии он отмечается от души и очень широко, отметил он.

По его словам, в этот день осуществляются жертвоприношения и люди угощают нуждающихся, а также встречаются с родственниками, близкими и друзьями.

Хабиров отметил, что в 2020 году праздник будет проходить по особому из-за пандемии коронавируса: людям нужно соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования.

Глава региона подчеркнул, что, согласно обычаю, мясо жертвенного животного делят на три части: одну часть оставляют себе, вторую часть отдают родственникам, а третью часть отдают нуждающимся. В связи с этим Радий Хабиров предложил этот Курбан-байрам провести с уклоном на милосердие и помочь тем, кому сейчас особенно трудно. Все граждане, которые хотят помочь, могут обратиться в центр «Наша забота», расположенный в Уфе на ул. Цюрупы. Кроме этого, центры добровольчества работают в каждом районе Башкирии, отметил он.

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