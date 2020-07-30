Благовещенск, , 08:44 — REGNUM В Амурской области 31 июля и 1 августа ожидаются дожди с грозами. Местами пройдут сильные ливни, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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Информацию о штормов предупреждении распространил Амурский ЦГМС. В ближайшие два дня в регионе ожидается усиление ветра до 15−20 метров в секунду.

Жителям региона напомнили о мерах безопасности. Все службы жизнеобеспечения предупреждены о надвигающейся непогоде.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ромненском районе Амурской области власти ввели режим ЧС. После обильных осадков подтопило приусадебные участки, дороги.