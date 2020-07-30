Пхеньян, , 08:44 — REGNUM На сегодняшний день в КНДР так и не выявлено ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 30 июля сообщает официальный печатный орган Трудовой партии Кореи газета «Нодон Синмун».

«До сих пор в нашей стране не появилось ни одного заразившегося новым коронавирусом», — говорится в сообщении.

При этом в нем подчеркивается, что если граждане страны будут «хронически» беспечно себя вести и ничего не делать, то это может обернуться «невообразимым, неисправимым и смертельным кризисом».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 28 июля стало известно, что власти КНДР приняли решение о закрытии города Кэсон, расположенного на границе с Южной Кореей, из-за угрозы распространения коронавируса.