Ташкент, , 08:37 — REGNUM Главный санитарный врач Узбекистана Нурмат Отабеков заразился коронавирусом — болезнь протекает в легкой форме, сообщает агентство Kun.uz.

В государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора отметили, что тест главы ведомства на коронавирус показал положительный результат.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля на 55-м году жизни скончался заместитель министра финансов Узбекистана Ёркин Турсунов, у которого ранее выявили коронавирус. Всего в республике обнаружено 22 872 случая заражения.

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