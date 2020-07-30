Новосибирск, , 08:35 — REGNUM В Новосибирской области, согласно данным на утро сегодня, 30 июля, за прошедшие сутки выявлен 101 новый случай заражения коронавирусом. За это же время выздоровели 203 человека. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Скончались ещё пять пациентов: мужчины в возрасте 61 год, 78 лет и женщины в возрасте 49 лет, 61 год и 65 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 223 человека, — уточняется в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 74 человека, на ИВЛ — 18 пациентов».

Всего в Новосибирской области официально зарегистрирован 9241 пациент с коронавирусом (в том числе 542 ребенка), 7425 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. Всего в регионе сделано 312 054 теста на коронавирус.