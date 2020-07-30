Алма-Ата, Казахстан, , 08:27 — REGNUM Власти Алма-Аты приостановят работу общественного транспорта на время празднования Курбан-байрама, сообщили 30 июля в транспортном холдинге города.

Отмечается, что общественный транспорт, в том числе метрополитен, не будет работать с 31 июля по 2 августа. Пятница, 31 июля, считается выходным днем в связи с празднованием Курбан-байрама.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 июля в Казахстане действует усиленный режим ограничительных мер. Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил продлить карантин на две недели, до 17 августа.

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