Буэнос-Айрес, , 08:27 — REGNUM 178 996 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подтверждено в Аргентине, включая новые — 5641. Об этом сообщается на странице в Twitter аргентинского минздрава.

За сутки в республике от осложнений при COVID-19 умерло 110 пациентов, а всего с начала пандемии в стране по данной причине погибло 3288 больных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Аргентины продлили до 2 августа действие общенационального карантина из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

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