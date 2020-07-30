Вашингтон, , 08:25 — REGNUM В здании Конгресса США ношение масок с 30 июля станет обязательным для членов палаты представителей и их помощников, заявила спикер нижней палаты Нэнси Пелоси. Об этом 29 июля сообщает телекомпания CNN.

«Члены и сотрудники будут обязаны надевать маску во время нахождения в здании», — цитирует телекомпания Пелоси. По её словам, снимать маски можно будет только во время выступлений.

Отмечается, что решение об обязательном ношении законодателями масок в здании Конгресса было принято после того, как у конгрессмена Луи Гомерта (республиканец, от штата Техас) была выявлена коронавирусная инфекция.

Как сообщало ИА REGNUM, в США число выявленных с начала пандемии случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 превысило 4,4 миллиона. Число умерших пациентов с диагнозом COVID-19 в США составляет 150 090 человек.

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