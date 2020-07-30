Новосибирск, , 08:24 — REGNUM В Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летней местной жительницы. Она обвиняется в похищении денег у труженицы тыла — п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину). Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

По данным следствия, 91-летней жительнице Краснозерского района Новосибирской области — труженице тыла — в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов была назначенная выплата в размере 50 тысяч рублей. В апреле 2020 года обвиняемая, которая помогала пожилой женщине по хозяйству, похитила эти деньги и потратила на свои нужды.

«Обвиняемая полностью признала вину и возместила причинённый преступлением ущерб», — уточнили в ведомстве.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.