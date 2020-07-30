Канберра, , 08:25 — REGNUM За минувшие сутки в Австралии было выявлено 744 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 30 июля сообщает минздрав страны.

Кроме этого, уточняется, что 723 случая из данного числа было выявлено в австралийском штате Виктория, что является самым большим числом для второго по численности населения в стране штата за все время пандемии

По данным министерства, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 16 295.

Также сообщается, что за это же время в Австралии было зафиксировано 13 скончавшихся от COVID-19 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 189.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 9619 человек вылечились от нового заболевания и что было проведено свыше 4 млн тестов на коронавирусную инфекцию.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных в мире подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 17 млн.