Грозный, , 08:20 — REGNUM Власти Чечни снова усилили контроль над соблюдением мер индивидуальной защиты в местах скопления людей. От жителей региона потребовали носить защитные маски в обязательном порядке. Такое решение было принято 29 июля в ходе заседания оперативного штаба, а причиной ему послужило увеличение числа заболевших COVID-19.

«Из-за небольшого всплеска заболевания мы вновь ужесточили масочный режим, усилили контроль за соблюдением санитарных мер безопасности в общественных местах. Уверен, что все эти меры помогут нам в корне изменить ситуацию и значительно снизить число заболевших», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» по итогам совещания глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он также отметил, что в целом врачи республики успешно борются с опасной инфекцией. Для этого созданы все условия: развернуты девять госпиталей на базе медучреждений региона, создан коечный запас, в наличии имеются все необходимые лекарства и оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне к 29 июля выявлено 2030 заразившихся коронавирусом, выздоровели за все время 1348 человек, скончались 32 пациента.