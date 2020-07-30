Париж, , 08:18 — REGNUM Согласно результатам опроса Harris Interactive-Epoka, рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона вырос на шесть пунктов за месяц, а премьер-министр Жан Кастекс завоевал доверие абсолютного большинства французов (56%) через несколько недель после назначение на должность, передает BFM TV.

По данным исследования, имея 50% положительных отзывов, рейтинг главы государства вернулся к уровню марта (51%).

Премьер-министр пользуется доверием большинства опрошенных жителей Франции во всех возрастных группах, с 52% среди лиц моложе 35 лет до 63% среди лиц старше 65 лет.

Среди министров во Франции наибольшей популярностью пользуется глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан (52%), затем идет новый министр культуры Розелин Башло (51%), министр здравоохранения Оливье Веран (49%) и министр экономики Бруно Ле Мер (49%).

Опрос проводился в режиме онлайн в конце июля с участием 960 человек в возрасте 18 лет и старше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции почтил память Жаклин Соваж, женщины, «ставшей символом борьбы с насилием»через несколько часов после объявления о ее смерти.

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