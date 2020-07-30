Москва, , 08:17 — REGNUM Частицы коронавируса погибают в воде комнатной температуры в течение 72 часов, сообщили 30 июля в Роспотребнадзоре.

По данным специалистов центра «Вектор», вирус не размножается в дехлорированной и морской воде.

В кипяченой воде вирус полностью уничтожается, а в хлорированной он всего лишь теряет свою жизнеспособность.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в России выявлено 828 990 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 13 673 человека, выздоровели — 620 333. Всего было проведено более 27,5 млн тестов.

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