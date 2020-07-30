Пермь, , 08:14 — REGNUM В Пермском крае с 3 августа возобновят работу центры здоровья. Главный санитарный врач региона внес изменение в постановление о противоэпидемических мероприятиях.

Согласно документу, возобновляются в плановом режиме комплексное обследование и динамическое наблюдение в центрах здоровья, в том числе выездная работа, а также оказание медицинской помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий. Организации обязаны соблюдать противоэпидемические требования.

Напомним, в Прикамье с начала июля действует второй этап коронавирусного режима. Разрешена работа торговых центров, фитнес-центров, курортов и санаториев.

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