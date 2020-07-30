Новосибирск, , 08:12 — REGNUM В Новосибирске 1 августа заработает первая школьная ярмарка. Она развернётся на площади Карла Маркса в Ленинском районе города и будет работать с 1 августа по 15 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии муниципалитета.

На ярмарку заявились более 20 операторов. Здесь можно будет курить школьные учебники, канцелярию, рюкзаки и сумки, одежду для учащихся.

В городской администрации подчеркнули, что организаторы ярмарки должны соблюдать установленные ограничительные меры. Так, должно быть обеспечено социальное дистанцирование, ежедневные замеры температуры тела операторов, соблюдение масочного режима, а также санитарная обработка всех общедоступных поверхностей и наличие антисептиков.

Первая школьная ярмарка будет работать ежедневно с с 10:00 до 20:00 (время местное).