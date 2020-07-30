Бразилиа, , 08:03 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Бразилии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на более чем 69 тыс. и превысило 2,5 млн. Об этом 30 июля сообщает минздрав страны.

По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 69 074 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 2 552 265.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии было от COVID-19 скончались 1595 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 90 134.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 787 419 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во Вьетнаме за прошедшие сутки зафиксировали еще девять случаев заражения коронавирусом нового типа внутри страны.