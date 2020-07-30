Токио, , 07:51 — REGNUM Власти японской столицы Токио намерены ограничить работу ресторанов и караоке-баров в августе в связи с ростом числа зараженных коронавирусом нового типа, сообщает Nikkei.

Предполагается, что предприятия обяжут сократить часы работы из-за угрозы распространения COVID-19. Власти Токио намерены выплачивать компенсации в размере 200 тыс. иен (около $1900) тем предприятиям, которые будут прекращать свою работу в 22:00 ежедневно вплоть до 31 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, за 29 июля в Японии выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом нового типа — 1264. При этом в восьми префектурах страны был зафиксирован рекордный рост заболеваемости COVID-19.

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