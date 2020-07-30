Гонконг, Китай, , 07:43 — REGNUM Власти Китая отчитались о текущей ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 30 июля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг выявлено за все время эпидемии уже 3002 случая опасной инфекции, включая 24 смертельных. Из больниц выписан 1591 человек.

В САР Макао выявлено 46 случаев. Столько же было выписано из больниц. На Тайване подтверждено 467 случаев опасной инфекции, включая семь смертельных, еще 440 человек выписаны из госпиталей.

На материковой части Китая подтверждено в общей сложности 84 165 случаев опасной инфекции, включая 574 человека, которые находятся на лечении. Скончались 4634 человека, из больниц выписано 78 957 человек.