Майами, США, , 07:49 — REGNUM В Атлантическом океане вблизи Пуэрто-Рико сформировался тропический шторм «Исаиас». Об этом 29 июля сообщает Национальный центр по предупреждению об ураганах США (NHC).

По данным центра, в пределах тропического шторма скорость порывов ветра достигает 23 м/с. В настоящее время «Исаиас» находится примерно в 250 километрах к югу от порта Понсе (Пуэрто-Рико) и со скоростью около 8,7 м/с движется на северо-запад.

По информации, опубликованной ранее агентством EFE, руководство ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико в связи с приближением циклона приняло решение о введении режима чрезвычайного положения.

Как сообщало ИА REGNUM, до уровня тропического шторма ослабел ураган «Дуглас», который ранее прошёл около штата США Гавайи в Тихом океане. В настоящее время он движется в западном направлении и, как ожидается, ослабнет в течение нескольких дней.

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