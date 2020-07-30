Ханой, , 07:33 — REGNUM Во Вьетнаме за прошедшие сутки зафиксировали еще девять случаев заражения коронавирусом нового типа внутри страны, сообщает пресс-служба вьетнамского министерства здравоохранения.

Из них восемь случаев были выявлены в Дананге, где находится крупный очаг инфекции. Еще один инфицированный был зарегистрирован в Ханое. Отмечается, что это 76-летний мужчина, который недавно посещал Дананг.

Всего с начала пандемии во Вьетнаме подтвердили 459 случаев заражения коронавирусом нового типа. Уже выздоровели 369 пациентов, летальных случаев среди зараженных COVID-19 в стране не фиксировалось.

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