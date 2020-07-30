Пекин, , 07:18 — REGNUM Китайский регулятор гражданской авиации завершил инспекцию всех реактивных лайнеров Boeing 737 в стране с целью минимизации рисков, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.

Директива аварийной летной пригодности Федерального управления гражданской авиации США была выпущена 23 июля текущего года и обязывала проверить двигатели на самолетах Boeing 737NG (моделей 737−600, — 700, — 800, — 900) и 737CL (моделей 737−300, — 400, — 500).

В соответствии с директивой FAA, коррозия клапанов двигателей самолетов во время хранения самолета может привести к потере мощности в двух двигателях без возможности перезапуска. Администраций гражданской авиации Китая также провела аналогичные проверки. «Приземленный» Boeing 737 Max не был включен в заказанную проверку.

Из 1397 самолетов 737NG и 737CL в Китае, 73 были признаны требующими инспекций, сообщили в администрации. Из них 70 оказались безопасными и были допущены к полетам. Оставшиеся три самолета прошли процедуру замены клапанов.