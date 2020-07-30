Барнаул, , 07:15 — REGNUM Специалисты Сибирской генерирующей компании (СГК) обнадёжили жителей Барнаула, пообещав раньше срока возобновить подачу горячей воды. Как сообщает сегодня, 30 июля, пресс-служба компании, ещё накануне горячую воду подали в 87 многоквартирных и два частных дома, детский дом, пять детских садов, три школы и 28 административных зданий с населением 17 тысяч жителей.

«На участках тепловых сетей рядом с этими зданиями завершены ремонтные работы по устранению повреждений, которые влияли на подачу ресурса», — пояснили энергетики.

Как уже сообщало ИА REGNUM, второй этап испытаний теплосетей на прочность стартовал в Барнауле с 13 июля. Гидравлические испытания и ремонт тепловых сетей в контуре ТЭЦ-3 запланированы до 3 августа.

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