Абакан, , 07:12 — REGNUM По состоянию на 30 июля в Хакасии коронавирус выявлен у 2818 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 16 новых случаев заражения, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Восемь новых случаев— это служебные и семейные контакты. Пять пациентов поступили с признаками ОРВИ. Два случая выявлены в ходе планового мониторинга. Также коронавирус выявлен у жителя Хакасии в ходе пребывания в Красноярском крае.

Выздоровели 2436 пациентов, в том числе 60 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии за весь период скончались 32 пациента с коронавирусом.

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