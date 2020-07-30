Оренбург, , 07:07 — REGNUM В Оренбурге двух «тяжёлых» детей, которые получают лечение от коронавирусной инфекции, отключили от аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщила во время прямого эфира в Instagram министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

По ее словам, состояние 12-летней пациентки COVID-центра остается тяжелым. «Девочка снята с ИВЛ, она в сознании. Её состояние пока тяжелое, но мы понимаем, что она стабильна», — сказала Савинова.

На искусственной вентиляции легких был и полуторамесячный ребенок. Сейчас его состояние не вызывает особых тревог.

Глава регионального минздрава подчеркнула, что дети не так часто имеют тяжелую форму заболевания. В Оренбуржье двое детей были в тяжелом состоянии.

Добавим, на 29 июля в COVID-центрах области лечение получают 666 пациентов. Состояние 53 человек оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 11 пациентов, кислородную поддержку получают 192 пациента.

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