Душанбе, , 07:04 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Таджикистане выросло до 7320 после получения положительных результатов еще от 44 пациентов, 29 июля сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения и социальной защиты республики.

При этом 6103 человека уже излечились. Кроме того, с начала пандемии в Таджикистане от осложнений при заболевании COVID-19 погибли 60 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Таджикистана объявили о переносе начала учебного года в республике на 17 августа для адаптации школьников после длинных каникул, которые начались в конце апреля из-за пандемии.

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