Хабаровск, , 06:54 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв принял участие в видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путин по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановке и готовности здравоохранения к осенне-зимнему сезону, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Президент сказал, что регионы поэтапно выходят из режимов вынужденных ограничений. Идёт восстановительный процесс, открываются производства, общепит и ТЦ.

«Но необходимо принимать решения только взвешенные, осторожные, аккуратные, как и прежде, опираясь на рекомендации специалистов», — акцентировал Владимир Путин.

Михаил Дегтярёв сказал, что Хабаровский край получает дополнительную помощь от Минздрава РФ и мэрии Москвы. В качестве помощников в регион прибыли 28 медиков высокого класса. Их распределят не только по больницам Хабаровска, но и в районы.

Кроме того, краю переданы СИЗ, аппараты ИВЛ, экспресс-тесты.

«В ближайшее время ждём более 200 тонн гуманитарного груза. Всё это пойдёт в больницы, в помощь врачам, которые сегодня на переднем крае борьбы с этим заболеванием», — добавил врио губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу в Приморском крае, как и в Хабаровском, продолжает оставаться напряжённой. На протяжении нескольких дней в регионе выявляют более 100 носителей SARS-CoV-2.