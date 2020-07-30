Екатеринбург, , 06:37 — REGNUM В Свердловской области юным воспитанникам Среднеуральского женского монастыря предложили новое место учёбы. Об этом сообщили журналистам в епархии.

Как пишет Накануне.Ru, речь идёт о тех. кто находится на семейной форме обучения. С нового учебного года на бесплатной основе их примет Свято-Симеоновская православная гимназия.

Как сообщало ИА REGNUM, женский монастырь сейчас удерживает бывший схиигунмен Сергий (Романов). 3 июля он был лишён сана священника, это решение епархиального суда уже утвердил патриарх Кирилл.