Нур-Султан, , 06:33 — REGNUM В Казахстане за прошедшие сутки выявили 1472 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает казахстанская межведомственная комиссия на официальном канале в Telegram.

«Зарегистрированы 1472 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей — 828, бессимптомных носителей — 644», — говорится в сообщении.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории Казахстана увеличилось до 87 664. С начала пандемии в стране выздоровели 56,6 тысячи человек, еще 793 пациента с болезнью не справились и скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Казахстана не исключили продления налоговых льгот для тех отраслей экономики, которые больше всех пострадали от пандемии коронавирусной инфекции. Пока режим льгот действует до 1 октября.

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