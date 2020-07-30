Новосибирск, , 06:29 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что с 1 сентября большинство школьников региона будут учиться очно. Однако ряд учеников смогут продолжить обучение в дистанционном формате.

«Общий режим — это очное обучение, но, если кто-то из родителей боится отправлять своих детей в школу, то будет допустимо дистанционное образование для отдельных учеников. Такую возможность мы оставим», — рассказал Травников в интервью «Вестям» сегодня, 30 июля. Он отметил, что Роспотребнадзор работает над полным перечнем рекомендаций, которые будут применяться в процессе обучения. С 29 июля комиссии приступили к приёмке школ к учебному году.