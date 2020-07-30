Чита, , 06:27 — REGNUM По данным на 30 июля, в Забайкалье число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 4081 человека (11 за последние сутки).

Из них 3674 (29 за сутки) человек уже вылечились и выписались из медицинских учреждений. Новых летальных случаев от вируса нет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в Забайкальском крае существенно улучшилась. В регионе реализуется третий этап снятия карантинных ограничений.

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