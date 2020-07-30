Благовещенск, , 06:24 — REGNUM В Амурской области в 18 городах и районах дошкольные образовательные учреждения вернулись к штатному режиму работы. В остальных населённых пунктах детские сады откроют двери для всех воспитанников в начале августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Как пояснила глава минобрнауки Светлана Яковлева, в детские сады допускаются дети со справкой о состоянии здоровья. Также в ней должна быть указана информация об отсутствии контакта с заразившимися коронавирусом.

Если родители не желают, что бы во время пандемии коронавируса их ребёнок посещал детский сад, можно оформить «отпуск» без наложения штрафов за непосещение.

В детских садах Приамурья усилены санитарные меры безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции: уборка помещений будет проводиться чаще с обязательным обеззараживанием, ежедневная обработка игрового инвентаря, работа персонала будет осуществляться с использованием средств индивидуальной защиты. Также предусмотрена «групповая изоляции» — запрещено пересечение воспитанников из разных групп.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу в Приморском крае продолжает оставаться напряжённой. На протяжении нескольких дней в регионе выявляют более 100 носителей SARS-CoV-2.