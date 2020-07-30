Сургут, Югра, , 06:23 — REGNUM В Сургуте разобрались со скандальным видео, которое распространилось в социальных сетях, на котором якобы запечатлён момент слива нечистот из ассенизаторской машины в озеро в пойме Оби. Экологической катастрофы нет, заверил в своём паблике в социальной сети «ВКонтакте» глава Сургута Вадим Шувалов.

«Ситуация мне показалась крайне тревожной, и я поручил быстро разобраться в произошедшем», — сообщает мэр Сургута.

Выяснилось, что машина на видео — не ассенизаторская, а обычная водовозка, которая принадлежит подрядчику, ухаживающему за клумбами города. В озеро вода не сливалась, а, наоборот, шёл водозабор для полива цветов. Как отметил Вадим Шувалов, специалисты советуют поливать растения именно природной водой, когда есть такая возможность.

«Друзья, давайте будем слушать и слышать друг друга. Надеюсь, из произошедшего все сделают правильные выводы. Природе ничего не угрожает — от сердца отлегло», — подытожил глава Сургута.