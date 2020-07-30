Хабаровск, , 06:27 — REGNUM Экзамены по химии и обществознанию в Хабаровском крае на 100 баллов сдали семь человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Максимальное количество баллов на ЕГЭ по обществознанию набрали три участника из Хабаровска и по одному из Николаевского района и Комсомольска-на-Амуре. По химии — два наивысших результата.

Помимо того, зафиксирован третий результат в 200 баллов у Елизаветы Кульчицкой из краевой столицы школы №80, которая сдала на 100 баллов два экзамена — историю и обществознание. Ранее наивысшие результаты показали выпускники Хабаровской гимназии №8 и школы №32.

По обществознанию набрать 80 и более баллов удалось 245 ученикам из 3269 человек.

По химии 80 и более баллов набрали 63 из 548 человек.

В Хабаровском крае зафиксировано 37 стобалльных результатов у 34 человек. Осталось дождаться результата по по английскому языку.

Как сообщало ИА REGNUM, 114 школьников сдали единый государственный экзамен на 100 баллов в Башкирии.