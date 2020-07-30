Лима, , 06:02 — REGNUM 400 683 факта заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировано в Перу с начала пандемии, 29 июля сообщается на сайте перуанского минздрава.

В настоящее время в больницах страны находится 13 491 пациент с коронавирусной инфекцией. Также в Мексике подтверждено 18 816 смертей при заболевании COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля, по данным Всемирной организации здравоохранения, за сутки в мире было выявлено 215 127 фактов инфицирования коронавирусом.

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