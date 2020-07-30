Ляонин, Китай, , 06:02 — REGNUM В провинции Ляонин на северо-востоке Китая выявлено пять новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 30 июля агентство Синьхуа.

По данным провинциальной комиссии здравоохранения, все новых подтвержденные случаи пришлись на город Далянь, из них четыре ранее числились как бессимптомные. Также в Даляне выявлено два новых бессимптомных случая.

Всего в провинции зафиксировано 222 подтвержденных случая COVID-19, включая 33 «импортных», то есть выявленных у пациентов из-за рубежа. Также еще имеется 37 бессимптомных случаев, находящихся под медицинским наблюдением.