Горно-Алтайск, , 06:00 — REGNUM В Республике Алтай число лабораторно подтверждённых случаев за всё время эпидемии достигло 1551. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за последние сутки выявлено 22 новых случая.

Коронавирус подтвердился у жителей Кош-Агачского, Майминского, Улаганского, Чемальского и Онгудайского районов, а также города Горно-Алтайска. 16 из них входили в контактный круг с ранее выявленными носителями, в семи случаях были диагностированы симптомы заболевания.

Тем временем, число успешно завершивших лечение в регионе достигло 1089, из них 30 за последние сутки.

«В среду, 29 июля, выздоровели 30 пациентов из города Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Турочакского, Усть-Канского, Чемальского и Шебалинского районов», — отметили в оперштабе.

Читайте также: На Алтае родили четыре женщины с COVID-19