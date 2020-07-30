Чанчунь, Китай, , 05:37 — REGNUM Десять детенышей амурского тигра и семь детенышей амурского леопарда были рождены в Национальном парке тигров и леопардов северо-востока Китая с 2017 по 2019 годы, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.

Китай запустил пилотную программу национальных парков для амурских тигров и амурских леопардов на площади свыше 1,46 млн га в провинциях Цзилинь и Хэйлунцзян. Строительство национального парка должно завершиться в этом году.

Администрация парка установила инфракрасные камеры для мониторинга деятельности диких животных. Она также умножила усилия по защите и восстановлению численности редких животных, а также улучшению биологического разнообразия лесов, которые крайне важны для размножения этих животных.

В период с 2017 по 2019 годы почти 40 тыс. единиц охотничьих инструментов было убрано ил конфисковано, более 150 диких животных было спасено в парке. Благодаря принимаемым усилиям, все чаще камеры фиксируют редкие виды животных вроде водяного оленя впервые за многие годы.