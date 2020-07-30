Ханты-Мансийск, , 05:33 — REGNUM В Югре во время весеннего призыва на службу в Вооруженные Силы России отправлено свыше 1 300 человек. Об этом со ссылкой на военный комиссариат Ханты-Мансийского автономного округа сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

Большинство призывников весной 2020 года направлено в сухопутные войска, военно-морской флот и воздушно-десантные войска. Десять юношей из ХМАО направлены на службу в Президентский полк.

Показатель пригодности к службе среди призывников составил 60%.