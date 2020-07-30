Пекин, , 05:29 — REGNUM В Китае началось расследование против замминистра культуры и туризма страны, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.

По информации Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии, против Ли Цзиньчжао начато расследование по подозрению в совершении дисциплинарных нарушений, а также коррупции.

Ли также является заместителем секретаря группы ведущих партийных членов Министерства культуры и туризма. Как сообщалось ранее, в китайском Тибете началось расследование против чиновника из сферы культуры Ван Юньтина.