Пекин, , 05:25 — REGNUM Количество зарегистрированных волонтеров в Китае достигло 172 млн человек, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.

По данным Министерства гражданской администрации Китайской Народной Республики, в общей сложности 735 тыс. волонтерских организаций было зарегистрировано в стране за все время. Как отмечает пресс-секретарь министерства Цзя Вэйчжоу, волонтеры провели более 2,22 млрд чесов на службе в общем.

Напомним, что чуть более года назад, в феврале 2019 года Китай сообщал, что число официально зарегистрированных волонтёров в стране достигло 100 млн человек.