Ухань, Китай, , 05:21 — REGNUM В провинции Хубэй центральной части Китая за сутки не выявлено ни одного нового случая COVID-19, сообщает 30 июля агентство Синьхуа.

По данным провинциальной комиссии здравоохранения, еще шесть человек, находившихся в тесном контакте с заболевшими, находятся под наблюдением медиков. В регионе последний бессимптомный пациент был снят с наблюдения 23 июля в Эньши-Туцзя-Мяосском автономном округе.

В обще сложности в Хубэе было выявлено 68 135 подтвержденных случаев COVID-19, включая 63 623 выздоровевших и 4512 погибших. Ранее провинция была эпицентром эпидемии в Китае и до сих пор остается самым пострадавшим регионом страны.