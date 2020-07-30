Сеул, , 05:15 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 18 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что такой показатель по ежесуточно выявляемым заражениям зафиксирован впервые за прошедший месяц. При этом из новых случаев 11 являются завозными, остальные семь связаны и распространением инфекции внутри страны.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Южной Корее достигло 14 269. Новых летальных случаев среди пациентов зафиксировано не было. Всего с начала пандемии в Южной Корее от болезней, вызванных новым коронавирусом, скончались 300 человек.