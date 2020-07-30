Тяньцзинь, Китай, , 04:59 — REGNUM В городе центрального подчинения Тяньцзине на севере Китая наблюдалось снижение плотности концентрации вредных частиц PM2.5 в воздухе за первую половину года, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.

По данным Тяньцзиньского бюро экологии, средняя плотность указанных частиц упала до 53 микрограммов на кубометр в период с января по июнь текущего года включительно, что на 7% ниже, чем за аналогичный период годом ранее.

Частицы PM2.5 имеют размер менее чем 2,5 микрометра в диаметре, а высокая их концентрация вызывает смог. Всемирная организация здравоохранения рекомендует среднегодовое содержание этих частиц на уровне менее 10 микрограммов на кубометр как безопасное.

В городе было зафиксировано 118 дней с хорошим качеством воздуха за первое полугодия, что на девять дней больше, чем годом ранее. Количество крайне грязных дней достигло 11, что на один день меньше, чем за аналогичный период годом ранее.