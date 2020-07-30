Москва, , 04:57 — REGNUM В четверг, 30 июля, в Москве будет облачно, небольшой дождь. Температура воздуха +22… +24 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 31 июля в Москве будет облачно, без осадков. Температура воздуха +12… +14 °С.

Ветер западный 3−10 м/с. Атмосферное давление 744 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +21… +26 °С днём и +10… +15 °С ночью.

В пятницу, 31 июля, днём в столице ожидается +19… +21 °С. По области +18… +23 °С. Ночью в регионе ожидается +9… +14 °С. Небольшой дождь.

Читайте ранее в этом сюжете: В Московском регионе объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности