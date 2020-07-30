Пекин, , 04:54 — REGNUM На конец июня текущего года Китай предоставил 14,62 млрд юаней (около $2,09 млрд) премий и субсидий на поддержку людей, оказавшихся в нужде, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.

Как сообщили в министерстве гражданской администрации КНР, за первую половину года в общей сложности 3,396 млн человек были вновь зарегистрированы как живущие на суточные пособия или находящиеся в крайней нужде. Им предоставляются специальные пособия, сообщил представитель министерства Цзя Вэйчжоу во время пресс-конференции.

С марта по июнь текущего года стандарты выплат суточных пособий были повышены, в то время как сироты и дети без присмотра были включены в схему выплаты пособий впервые за все время, отметили в министерстве.