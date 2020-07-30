Пекин, , 04:50 — REGNUM Общество Красного Креста Китая (ОККК) помогло переселить более 23,2 тыс. человек, пострадавших от наводнений за время паводкового сезона, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.

По информации ОККК, подразделения организации в пострадавших от наводнений регионах страны, включая провинции Цзянси, Чжэцзян, Аньхой, Фуцзянь, Фучжоу, Хунань, Гуандун, Шаньси, Сычуань, направили более 15,1 тыс. спасателей и волонтеров в рамках 450 команд для оказания помощи в борьбе с разгулом стихии.

ОККК планирует и дальше оказывать всю возможную помощь в поиске, спасении и переселении людей, оказавшихся заложниками большой воды, доставлять им все необходимые материалы, а также строить временные укрытия.