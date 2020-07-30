Урумчи, Китай, , 04:45 — REGNUM В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая выявлено 96 новых случаев COVID-19 за сутки, сообщает 30 июля агентство Синьхуа.

Все пациенты были выявлены в столице региона городе Урумчи. Из них восемь случаев ранее были бессимптомными, сообщили в региональной комиссии здравоохранения. В регионе также выявлено 18 новых бессимптомных случаев. Все они пришлись на Урумчи.

В общей сложности 414 подтвержденных случаев COVID-19 было выявлено в Синьцзяне за все время эпидемии, а также еще 143 бессимптомных случая заражения новым коронавирусом. В общей сложности 12 313 человек в регионе по-прежнему находятся под медицинским наблюдением.