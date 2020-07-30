Пекин, , 04:42 — REGNUM Из больниц Китая за прошедшие сутки было выписано 13 пациентов, переболевших COVID-19, сообщает 30 июля агентство Синьхуа.

По-прежнему в больницах страны находятся 574 пациента на лечении с подтвержденным диагнозом COVID-19, включая 33 в тяжелом состоянии, сообщили в комиссии. Всего 78 957 пациентов было вылечено и выписано из госпиталей.

По данным на текущий момент, 84 165 случаев заболевания опасной инфекцией было выявлено в Китае за все время эпидемии, из которых 4634 человека скончались.