Пекин, , 04:38 — REGNUM За прошедшие сутки в Китае выявлено три новых «импортных» случая COVID-19, сообщает 30 июля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число «импортных», то есть выявленных у пациентов, прибывших из-за рубежа, случаев достигло 2059 в Китае с начала эпидемии.

В провинциях Гуандун, Юньнань и Шэньси выявлено по одному новому «импортному» случаю, сообщили в комиссии в рамках ежедневного отчета.

Из общего числа «импортных» случае, 1981 пациент был выписан из госпиталей по выздоровлению, еще 78 продолжили оставаться госпитализированными. Двое — в тяжелом состоянии. Смертей среди «импортных» пациентов за все время не зафиксировано.